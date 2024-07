Inter presentata la nuova maglia | le due stelle sul simbolo e lo Scudetto | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) L’ha presentato laper la stagione 2024-2025. Una divisa storica nella quale, per la prima volta, campeggiano le duedei 20 Scudetti conquistati proprio grazie al trionfo dello scorso campionato. Il comunicato dell’sulladellastagione di Serie A “e Nike presentano l’attesissimaper la stagione 2024/25. Sulla jersey destinata a diventare iconica torna il tricolore e, per la prima volta, è presente la storica Seconda Stella. Il recente traguardo conquistato dai nerazzurri guida la campagna di lancio della, che pone al centro il tema del processo creativo. Il video hero mostra, in un parallelismo con leche finalmente appaiono sulladell’, altri tipi diche prendono vita in varie forme grazie al contributo di diversi artigiani: scolpite, tatuate, create.