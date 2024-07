Il programma di domani alle Olimpiadi di Parigi 2024 | orari 24 luglio italiani in gara tv medaglie in palio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Sebbene la Cerimonia d’Apertura delledisia prevista venerdì 26, il calendario delle gare scatterà, mercoledì 24: ad aprire le danze saranno gli sport di squadra, e ad essere protagonisti saranno il calcio maschile ed il rugby a 7 maschile. In entrambi i casi si disputeranno incontri della prima fase a gironi dei due tornei, ragion per cuinon verranno assegnate. Dato che l’Italia non si è qualificata in nessuno dei due sport citati,non ci saranno azzurri in. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.