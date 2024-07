Il ’nuovo Galloway’ potrebbe essere Hale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Priorità alla Nba, poi a seguire: squadre di Eurolega, di Eurocup e per finire Reggio Emilia. Langston Galloway, di fatto, ha confermato quanto via abbiamo anticipato ieri: non vestirà più il biancorosso. La Pallacanestro Reggiana non ha più intenzione di aspettare il cecchino di Baton Rouge e lui stesso, con le dichiarazioni rilasciate ieri a margine del suo impegno con Team Usa lo ha messo nero su bianco. "Il mio obbiettivo è sicuramente quello di rimettermi in gioco in qualche squadra Nba. Certo, ho anche alcune offerte di squadre europee sul tavolo: un paio di Eurolega, alcune dell’Eurocup e anche della squadra in cui ho giocato l’anno scorso (la Pallacanestro Reggiana, ndr), ma prima farò di tutto per capire se ci siano possibilità negli Stati Uniti". Fine del film e Coldebella è già da giorni proiettato su altri obbiettivi e sta stringendo il cerchio.