(Di martedì 23 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:che ildelWataru Endo abbiail piano deldi sostituire Mohamedquest’estate. Moè stato il giocatore di punta delnelle ultime stagioni, con prestazioni costanti stagione dopo stagione. I numeri scandalosi dicon ilDa quando è entrato a far parte del, ha battuto diversi record con i suoi numeri ridicoli di gol segnati. In 349 presenze in tutte le competizioni, ha segnato l’incredibile cifra di 211 gol e ne ha assistiti altri 89. Sono 300 contributi gol in 349 partite. (Transfermarkt) È stato uno dei giocatori più importanti per Jurgen Klopp e ha avuto un ruolo fondamentale nei successi ottenuti sotto la guida del tecnico tedesco. Tuttavia, il suo futuro è rimasto incerto.