Fisco | pm ' da Amazon Italia Transport sistematico sfruttamento lavoratori' 2

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) - Per la procura le singole società affidatarie del servizio di consegna "non dispongono nello svolgimento dell'attività di alcun potere discrezionale, in quanto inon possono che interloquire costantemente solo con il dispositivo informatico loro in uso, dotato di un software gestionale di proprietà, con cui sono impartite le concrete direttive operative per effettuare l'attività di consegna, delineando i modi concreti di esercizio della stessa".