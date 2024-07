Festa nazionale CasaPound a Grosseto Sinistra e Pd | No in Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024), polemica per la kermesse organizzata inda 5 a 8 settembre.Italiana e Pd dicono no ain. Einvita al’europarlamentare Ilaria Salis e Andrea Joly, giornalista La Stampa, aggredito a Torino. Aggressione per la quale sono stati identificati anche due militanti di. Dario Danti, segretario toscanoItaliana e neo assessore nella giunta capitanata dalla sindaca Funaro a Firenze: “è un’organizzazione neofascista, che si è resa responsabile negli anni di numerosi episodi di violenza, di aggressioni mosse da ragioni di odio politico. Solo l’ultima è avvenuta ai danni di un giornalista de La Stampa, Andrea Joly, aggredito davanti all’Asso di Bastoni, circolo frequentato dall’estrema destra torinese.