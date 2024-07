Fedez torna sotto i riflettori il follow a Chiara Ferragni e la reazione di lei

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 23 luglio 2024)è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Recentemente, infatti, è stato visto al Ritual, un noto locale notturno della Costa Smeralda, in compagnia di una donna misteriosa. Successivamente, è stato avvistato in barca a St. Tropez con la modella parigina ventenne Garance Authié, con cui ha iniziato a frequentarsi da poco. Il tutto inserito in L'articolo, il “” ae ladi lei