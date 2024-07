F1 i precedenti della Ferrari in Belgio Sono 14 le affermazioni del Cavallino Rampante a Spa-Francorchamps

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) La Formula Uno si appresta a concedersi le ferie dopo un periodo di fuoco. Domenica 28 luglio 2024 assisteremo al Gran Premio del, quinta gara nell’arco di sei weekend, dopodiché il Circus si riposerà meritatamente primalunga fase autunnale del campionato. Laha un rapporto eccellente con il Paese famoso per le sue birre e per aver inventato le patatine fritte. Si contano, infatti, ben 18 vittorie in terra belga. Di esse, 14state raccolte nell’autodromo di Spa-. Le altre 4invece giunte sulla pista di Zolder, utilizzata tra l’inizio degli anni ’70 e la prima metà degli ’80. Fra i trionfi delsi registra persino una tripletta. Era il 1961 quando le Rosse monopolizzarono il podio. Inoltre, si registrano sei doppiette.