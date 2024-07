Equitazione | Charlotte Dujardin lascia Parigi 2024 Un video la ritrarrebbe a maltrattare cavalli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di, scoppia uno scandalo nel mondo dell’, in particolare in quello del dressage, riguardante l’amazzone britannica. Secondo quanto riportato dalla BBC e poi da tutti i media d’oltremanica,– la sportiva britannica fra le più medagliate alle Olimpiadi (5: 3 ori, 1 argento, 1 bronzo) – sarebbe indagata dalla FEI (Federazione Equestre Internazionale) per aver maltrattato il suo cavallo, in unrisalente a qualche anno fa. Se cosi fosse, dopo tutti gli accertamenti del caso, la britannica rischierebbe chiaramente una nuova squalifica: si, perché purtroppo l’amazzone classe 1985 non è nuova a queste cose, visto che nel 2019 era già stata squalificata da un Campionato Europeo, dopo che sul suo cavallo erano state trovate tracce di sangue.