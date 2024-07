E se si avverasse la profezia di Nikki Haley su chi vincerà le elezioni?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Al direttore - Kamala Harris ha origini indo-giamaicane. Gli indiani sono forti nel cricket, gioco in cui una partita può durare anche cinque giorni. I giamaicani sono forti nella corsa veloce, che dura pochi secondi. Nel suo caso, forse sarebbe preferibile avere come modello sportivo il favoloso battitore Sachin Tendulkar, e non il mitico recordman dei cento metri Usain Bolt.Michele Magno A proposito del dopo Biden, e se avesse ragione la mitica? Durante le primarie repubblicane, a gennaio, disse quanto segue: “Il primo partito a mandare in pensione il suo candidato ottantenne sarà quello chequeste”. Chissà. Al direttore - Dissento dalla tesi del suo editoriale di ieri sull’assenza per i liberali di uno spazio autonomo dalle due principali coalizioni.