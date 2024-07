Deadpool & Wolverine le prime reazioni della critica USA | Il sogno bagnato di ogni fan

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 luglio 2024) L’attesa è finita:, unico film MCU del 2024, sta per sbarcare in sala nel nostro Paese, a poche ore di distanza dall’anteprima statunitense per i giornalisti, tenutasi il 22 luglio. E proprio da qui arrivano, attese forse quanto il film stesso, lesocial dei critici. il responso, inutile dirlo, è unanimemente positivo! Chi ha visto il film riferisce infatti di un’esperienza cinematografica assolutamente appagante, lodando nel contempo l’eccezionale chimica tra i due protagonisti, in grado di dare vita a un’opera che “cambierà per sempre la storia del Marvel Cinematic Universe” e che offre tutto quello che ha promesso in questi mesi, trailer dopo trailer, in termini di intrattenimento e divertimento, riuscendo persino a superare le aspettative.