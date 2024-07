Da Scampia alla Salis Con le Vele iniziò l’orrore urbanistico del Pci e il dogma delle okkupazioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) La cattolicissima, pia, moderata, sibilante Rosetta Iervolino, in un giorno di pioggia del 2001, pochi mesi dopo essere diventata sindaco di Napoli, diede improvvisamente fiato alle trombe sottoponendo le sue fragili ugole a uno sforzo disumano pur di gridare la propria indignazione. “Sono contro la pena di morte, ma il progettistalo fucilerei!”. I giorni che seguirono furono densi di polemiche e di aerosol, per Rosetta. Aveva sfidato il tempio dell’edilizia popolare rossa manifestando il proprio sdegno come mai nessuno, in quella sinistra che dagli anni Settanta governava a Napoli, aveva osato fare nonostante avesse assistito, come tutti i napoletani, al fallimento clamoroso di quei progetti per dare casermoni “socializzanti” alle famiglie meno abbienti nelle zone periferiche di Napoli.