Cauto ottimismo nell’entourage di Jannik Sinner | è negativo al Covid giovedì la partenza per Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo il piccolo allarme scoppiato in mattinata, emerge undall’entourage disulle condizioni fisiche del tennista altoatesino in vista dei Giochi Olimpici di2024. L’Ansa riporta infatti che laper la capitale francese è fissata per25 luglio, dopo aver dovuto rinviare il viaggio (inizialmente previsto oggi) a causa di un attacco febbrile. Il numero uno del ranking ATP è salito fino ad una temperatura di 38°C, ma risultaalsi trova a casa e segue la terapia indicata dai medici, in attesa di un progressivo miglioramento della situazione per i prossimi giorni. Ricordiamo che il torneo olimpico di tennis comincerà ufficialmente sabato 27 luglio, anche se il debutto dell’azzurro potrebbe andare in scena anche domenica 28.