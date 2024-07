Calcio Dilettanti Terre di Castelli | ufficiale l’acquisto di Gigli L’Atletico Spm si assicura il difensore Ayree

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Arriva l’annuncio di un colpo d’esperienza per la difesa deldi. Lo avevamo anticipato un mese fa e da ieri èla firma di Abelcentrale classe ‘90 che dopo un anno e mezzo lascia la Correggese. Nato a Busto Arsizio, ha il doppio passaporto italo somalo e con la Somalia ha giocato anche 9 gare fra qualificazioni Mondiali e alla Coppa d’Africa. Cresciuto nel Parma (con cui ha debuttato in A nell’aprile 2010 in A in Bologna-Parma), ha giocato in B col Crotone, poi in C con Viareggio, Fondi, Chieti, Lupa Roma e Gozzano e dopo una parentesi in Slovenia (Nova Gorica e Maribor) dal 2019 è stato in D con Folgore Caratese, Rimini, Cjarlins Muzane, Fano e Ravenna. In Prima un volto nuovo alSpm colElis(2000) dal San Damaso, è confermato Benkouhail ed è promosso in prima squadra Hamza Allaoui, terzino 2003 dalla Juniores.