Al governo Meloni serve una verifica Cangini spiega perché

(Di martedì 23 luglio 2024) I commentatori appaiono concordi: per ilsi è chiusa una fase politica. E si è chiusa male. Scrive Stefano Folli su Repubblica: “L’impressione generale è che l’Italia sia un po’ in affanno proprio nel campo in cui si sentiva più forte: la politica estera”. Ribadisce Antonio Polito sul Corriere della Sera: “Si sta esaurendo il bonus di credibilità internazionale che Giorgiaaveva conquistato al suo, e che ha finora protetto anche il nostro debito pubblico sui mercati”. Pesa, dunque, la decisione di Giorgiadi teneresi fuori dal gruppo di testa che guiderà l’Europa, pesa il mancato incarico all’Italia di inviato per il Fronte Sud dell’Alleanza Atlantica e soprattutto pesa il rumoroso conflitto pubblico tra i due vicepresidenti del Consiglio.