Aggredisce e minaccia mamma e sorella che gli avevano negato i soldi per la droga | arrestato 22enne

(Di martedì 23 luglio 2024) Bonate Sopra. Sputi e minacce di morte all’indirizzo della madre e della, colpevoli di averglideiche sarebbero serviti a pagare alcuni debiti con degli spacciatori e per l’acquisto di nuovo stupefacente: solo l’intervento dei carabinieri ha fermato l’ira di undi Bonate Sopra,poi per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 16 luglio, quando i militari della stazione di Curno sono stati chiamati a intervenire durante una furiosa lite: al loro arrivo hanno trovato il giovane in evidente stato di agitazione, dovuta all’astinenza, che aveva anche danneggiato la porta della camera da letto dellacolpendola più volte con un martello.