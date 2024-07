Volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 | il girone dell’Italia Subito Egonu-Vargas nella fase preliminare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Due partite alla portata e una potenziale finale. L’Italia può regolare qualche conto, qua e là, neldei Giochi Olimpici didove affronterà tre avversarie da prendere con le molle. Le sfide in cui l’Italia parte favorita sono quelle con la Repubblica Dominicana e con l’Olanda che presentano comunque qualche incognita, mentre non sarebbe una sorpresa ritrovare Italia e Turchia che saranno di fronte nel, in campo in una delle sfide che assegnerà le medaglie. La Repubblica Dominicana, prima avversaria delle azzurre a, nell’ultimo decennio ha ottenuto risultati, importanti, a volte anche sorprendenti grazie ad una nidiata di giocatrici di ottime qualità che sono andate a popolare campionati importanti, fra Europa e Asia e che in parte abbiamo visto anche in Italia.