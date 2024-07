VIDEO – Zielinski sorridente ad Appiano Gentile! Nuovo allenamento mattutino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024) Questa mattina adsi è svolta una nuova sessione diper l’Inter, nel giorno della seconda amichevole estiva in programma alle 18:30 contro la Pergolettese.– Dopo la vittoria nella prima uscita stagionale contro il Lugano, l’Inter si prepara a sfidare la Pergolettese al Centro didioggi. L’attenzione è tutta puntata su Piotr, che farà il suo debutto non ufficiale con la maglia dell’Inter. Arrivato a parametro zero dal Napoli solo pochi giorni fa, il centrocampista polacco ha già iniziato a integrarsi nel gruppo e oggi avrà l’opportunità di mostrare le sue qualità sul campo. Nelpubblicato attraverso i canali ufficiali del club,apparee saluta tutti con un entusiasta «Buongiorno!».