Umbria Jazz un trionfo annunciato | È stata l’edizione del record Mai così tante presenze in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)festeggiadei. L’atmosfera trionfale e spumeggiante era nell’aria da giorni ma a renderla ufficiale sono arrivati i numeri, svelati ieri nella tradizionale conferenza di bilancio. Il festival mettea segno il primato assoluto con oltre 42mila biglietti venduti (nella storia) e un incasso lordo di 2 milioni e 400mila euro, di poco inferiore a quello del 2023 per i 50 anni (ma raggiunto e probabilmente superato con gli incassi dell’ultima serata). E poi 250 eventi, per la maggior parte gratuiti, nell’arco di dieci giorni, 12 diverse location, 87 band in cartellone con quasi 600 musicisti e 400 ore di musica.