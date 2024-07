The Brave and the Bold | Glen Powell potrebbe interpretare Batman nel film?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) Theand thenel? La stella diè decisamente in ascesa dopo le impressionanti interpretazioni in Top Gun: Maverick, Hit Man e Twisters (che è ora nelle sale), e l’attore, molto richiesto, ha ora acceso le speculazioni sulla possibilità che sia in lizza per. I fan hanno infatti notato cheha recentemente iniziato a seguire su Instagram il co-CEO dei DC Studios James Gunn e il regista di Theand TheAndy Muschietti, il che ha portato alcuni a chiedersi seessere in lizza per vestire i panni del Crociato incappucciato nel prossimodel DCU.