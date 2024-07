Settimana meravigliosa per voi Oroscopo Paolo Fox settimana dal 22 al 28 luglio | i segni migliori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’diFox per ladal 22 al 282024 offre un’anteprima su cosa i pianeti hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Scopriamo insieme chi sarà favorito dalle stelle e chi dovrà affrontare sfide. Si parte come sempre dall’Ariete, che inizia laalla grande. Lunedì e martedì, con la Luna favorevole e pianeti come Giove, Marte, Venere e Mercurio attivi, ci saranno opportunità stimolanti e proficue, specialmente nel lavoro. Venerdì e sabato, quando la Luna attraverserà il segno, saranno favoriti i sentimenti e i nuovi incontri. “Che mesi saranno”.