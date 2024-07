Sesto ' Le ragazze di San Frediano' in scena alla Biblioteca Ragionieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024)Fiorentino (Firenze) 22 luglio 2024 - Tra i romanzi più noti di Vasco Pratolini, “Ledi San” è una sorta di favola moderna, tutta fiorentina, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, Piazza Pitti, le Cascine L’affresco di un quartiere che le attrici Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino hanno trasformato in spettacolo teatrale, inmartedì 23 luglio (ore 21 - ingresso libero) nel Cortile delladiFiorentino. Lea cui Pratolini dedica il romanzo sono giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile.