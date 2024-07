Scrivere a mano fa bene al cervello | i vantaggi della calligrafia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Diciamolo. Entrando in una sala riunioni, oggi, è facile vedere i partecipanti al meeting armati di tablet, smartphone, ovviamente laptop per seguire e prendere appunti, oltre che a scattare foto e registrare. Ed è sempre più difficile trovare chi, in un team, tira fuori dalla sua cartella il classico quadernetto per appunti e si mette a vergare con la penna o la matita parole, concetti chiave o semplicemente pensieri da ricordare. Sia chiaro. Il digitale ci ha cambiato la vita e la tecnologia certo non va demonizzata. Ma forse, a volte, tornare al vecchio “carta penna e calamaio”, magari scegliendo la stilografica che ci permette di svolazzare leggermente sul foglio o la classica biro sempre pronta nel taschino, potrebbe aiutarci. E non solo per conservare unapiù o meno gradevole. Ma anche per migliorare alcune performance.