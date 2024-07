Scalera | La crisi della mitilicoltura tarantina ha bisogno di provvedimenti urgenti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano“Già lo scorso anno posi sul tavolo regionale la questionedel compartoa Taranto dovuta essenzialmente alle alte temperature dei mesi estivi. Anche quest’anno le elevate temperature e il surriscaldamento delle acque stanno determinando la moria delle cozza tarantine che muoiono per asfissia in mare, in attesa di essere pescate. La situazione in cui versano i mitilicoltori tarantini, quelli in regola, è molto preoccupante e l’allarme è stato lanciato da tutte le associazioni di categoria che vedono distrutto un lungo lavoro e mesi e mesi di sacrifici. Tra le cause di questa gravevi è anche la presenza eccessiva di prodotto nel secondo seno del Mar Piccolo che è determinato dall’obbligo di trasferimento imposto dall’ordinanzaRegione Puglia del 2012.