Sanità entro il 2030 mancheranno all’appello 34 milioni di infermieri in tutto il mondo Male l’Italia è il fanalino di coda dell’UE

(Di lunedì 22 luglio 2024) Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, lo dice molto chiaramente: “Glisono oggi il 60% della forza lavoro del sistema sanitario mondiale, un dato incontrovertibile e significativo come pochi: 27,9di professionisti, 4,7in più nel periodo 2013-2018 rispetto al quinquennio precedente”, nellaquest’ultimi “non sono assolutamente sufficienti, però, alla luce degli obiettivi che ci siamo fissati per il, circa la copertura sanitaria universale, e non sono nemmeno ben distribuiti”. “A pesare, più di qualsiasi altra carenza, oltre a quella degli organici, è l’enorme divario retributivo rispetto alla dirigenza medica. Noi del Nursing Up lo denunciamo da anni.