Rogo nell’azienda biomedicale nessun rischio per la salute

(Di lunedì 22 luglio 2024) Alla Spectrum Medical, ex Qura, restano da stabilire le cause del pauroso incendio che è divampato nel pomeriggio di sabato e da calcolare l’entità dei danni, poiché il capannone è completamente bruciato, ma soprattutto sono stati distrutti i macchinari. Fortunatamente il disastro si è verificato di sabato quandoo lavorava e intorno erano poche le persone che si trovano nel quartiere, una zona industriale a San Giacomo Roncole che pullula di insediamenti biomedicali e non solo. Poche le residenze impattate dai fumi, che hanno raggiunto altezze molto elevate e visibili a distanza, e dalle sostanze sprigionatesi dalle fiamme.