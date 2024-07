Pnrr Meloni presenta i numeri | Spesa oltre i 51 miliardi e 92% delle misure attivate Siamo fieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il primato in Europa, dove l’Italia è al primo posto tra l’altro per fondi ricevuti. Ma anche i risultati interni con il 92%. È un bilancio decisamente positivo quelloto nel corso della Cabina di regia per ildal premier Giorgiae dal ministro Raffaele Fitto. “Posessere tutti orgogliosi, perché è il frutto di un grande gioco di squadra tra il Governo, le Amministrazioni e i soggetti attuatori”, ha detto il premier, secondo quanto trapelato, nel corso della riunione. La Cabina di regia di oggi era chiamata ad approvare la quinta Relazione sullo stato di attuazione delda trasmettere poi al Parlamento. “Al 31 dicembre 2023 laera di 42di euro, ad oggi è 51,4, quindi un avanzamento di circa 10rispetto al dicembre dello scorso anno”, ha spiegato Fitto, dando conto dell’approvazione del documento.