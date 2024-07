Pergolettese al debutto Oggi ad Appiano Gentile test con l’Inter di Inzaghi Dal Modena ecco Olivieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Amichevole di lussoper lache alle ore 18.30, ad, affronta i campioni d’Italia delnel primostagionale. I cremaschi nonostante i pochi allenamenti e la rosa ancora in fase di completamento sono pronti per affrontare la squadra nerazzurra in quello che è diventato un’appuntamento tradizionale nella preparazione pre-campionato. Il match non è aperto al pubblico, ma sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del. In questi giorni Giovanni Mussa e il suo staff hanno lavorato molto sul piano fisico e con ogni probabilità siache mercoledì, nell’altrocol Brescia, sarà una Pergo imballata che però vorrà ben figurare. In tema mercato la dirigenza gialloblù ha ufficializzato l’arrivo al Voltini daldel difensore di fascia sinistra Edoardo, classe 2005, ex Primavera Verona.