Payback dispositivi medici la Consulta | Meccanismo legittimo Giani | Ora più forti le ragioni della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 22 luglio 2024 – Ilsui“presenta di per sé diverse criticità, ma non risulta irragionevole in riferimento all'art. 41Costituzione, quanto al periodo 2015-2018”. È quanto afferma la Corte Costituzionale che ha depositato due sentenze, la numero 139 e la numero 140, sul. Laafferma che il“pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile adi utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione dinecessaria alla tutelasalute in una situazione economico-finanziaria di grave difficoltà”.