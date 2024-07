Parigi 2024 Yumin Abbadini | Siamo un gruppo giovane ci aiuteremo a vicenda VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024)è stato intercettato dai microfoni di Sportface.it al momento della partenza per le Olimpiadi di. L’azzurro classe 2001 è una delle punte della squadra maschile di ginnastica artistica, forte dell’oro europeo nel concorso a squadre del 2023 e del bronzo sia a livello individuale che a squadre nel concorso generale degli ultimi Europei di Rimini. “Sono emozionatissimo e felicissimo di essere qui, in partenza per le Olimpiadi. Non vedo l’ora di arrivare ae vivere questa esperienza – racconta– Il fatto di viverla tutti insieme in un, ci permetterà di aiutarci aper viverla nel miglior modo possibile per fare del nostro meglio.” Sulle possibilità di fare bene nelle gare olimpiche e sulle sue aspettative, l’alfiere dell’Aeronautica Militare conclude: “pronti ein forma, cercheremo di fare il nostro massimo.