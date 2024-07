Niksen abbandonarsi all’arte olandese del dolce far niente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) “OGGI non ho tempo, oggi voglio stare spento”. La strofa di Vivere , una delle canzoni più emblematiche di Vasco, dice tutto. E suggerisce che, quando la misura dello stress è colma e la montagna degli impegni toglie il fiato, bisognerebbe avere il coraggio di mollare gli ormeggi per veleggiare sulla rotta del. L’artedel non far, e sulla sua evoluzione. Che cosa c’entrano i cittadini del Paesi Bassi, cresciuti a pane, burro e calvinismo, con questa insostenibile ricerca della leggerezza dell’essere? C’entrano eccome.