Mossa a sorpresa della Cina sui tassi di interesse il taglio per fermare la crisi

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Banca popolare Cinese ha annunciato un nettodeidial fine di rilanciare l’economia del Paese. La banca centrale di Pechino ha abbassato sia l’indice di riferimento per famiglie e imprese a 10 anni che quello per il mercato immobiliare a 5 anni di 10 punti base. Unadel tutto inaspettata, giustificata però dalla situazione economica cinese. Il Paese non ha ripreso a crescere agli stessi ritmi del periodo precedente alla pandemia e ha difficoltà a stimolare la domanda interna. Un maggiore accesso al credito dovrebbe permettere investimenti più massicci e facilitare uno dei pochi segmenti che sta funzionando: l’export. La strategia dovrebbe però rimanere quella degli ultimi mesi: l’esportazione di grandi volumi di prodotti a basso prezzo.