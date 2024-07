Milano | al via costruzione una nuova biblioteca

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ottima notizia per i residenti a: è partita ladi unadal costo di oltre 8 milioni di euro La città disi appresta a vivere un importante momento di crescita culturale e sociale con l’avvio dei lavori per la realizzazione dellaLorenteggio. Un progetto ambizioso, dal costo di 8,3 milioni di euro, che mira a diventare un punto di riferimento per il quartiere Lorenteggio-Giambellino, offrendo spazi dedicati alla lettura, allo studio e all’incontro.-Ansa-Notizie.comIl finanziamento dell’opera vede una copertura economica significativa da parte del Comune diche ha destinato 6,1 milioni di euro. A questi si aggiungono 1,35 milioni provenienti dai fondi Pnrr e ulteriori 867mila euro dal Fondo Opere Indifferibili.