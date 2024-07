L’Inps ha pubblicato il cedolino delle pensione di agosto 2024 | ci sono i rimborsi del 730

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio– Come ogni mesehailpensioni del mese di. Uncon un importo finale che sarà “più pesante” non tanto per gli aumenti (non ce nedi nuovi) quanto per idel 730 per chi ha presentato (e ne ha diritto) la dichiarazione in tempo utile. IldiLa data di pagamento Trattenute fiscali Le addizionali locali Invalidità e assegni sociali Verifichepensioni Pensioni previdenzialigestioni private Rimborso 730 Assistenza Ildiha comunicato oggi che “Ildella, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dale di conoscere le ragioni per cui l’importo può variare.