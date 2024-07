Lebron James sarà il portabandiera degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’ultimo contratto che ha firmato poche settimane fa gli porterà in cassa 104 milioni di dollari. Senza contare quello che lo pagheranno gli sponsor.è al quarto posto nella classificasportivi più ricchi del mondo stilata da Forbes. Lo battono solo tre calciatori, i due pensionati illustri Ronaldo e Messi e Mbappe. Venerdì sera, quando porterà la bandiera a stelle e strisce del Team Usa nella cerimonia inaugurale dei Giochi disulla Senna, diventerà anche ilpiù ricco di sempre. Lo hanno scelto i suoi compagni, un po’ come si scelgono i capitani in certi spogliatoi. Il contato olimpico statunitense ha fatto scegliere agli atleti i loro alfieri. Saranno un uomo e una donna, ma la compagna diverrà svelata solo domani. D’altra parteè affezionato ai Giochi.