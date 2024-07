Italia-Spagna in tv | data orario e diretta streaming quarti di finale Europei U19

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valido per la semidegliU19 2024, di scena in Irlanda del Nord. Dopo aver vinto il proprio girone contro i padroni di casa, l’Ucraina e la Norvegia, gli azzurrini del CT Bernardo Corradi si apprestano a cominciare la fase ad eliminazionecon la semi, in cui affronteranno la seconda classificata del girone B, ovvero la. Finora la selezione azzurra ha ben figurato, e da campione in carica venderà cara la pelle. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 15.00 di giovedì 25 luglio, e verrà trasmessa insu Rai Sport, mentre loè affidato a Rai Play. Sportface.it seguirà l’evento incon un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.