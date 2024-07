Il ‘vigile in mutande’ ha vinto anche in Cassazione risarcito con 130mila euro per ora Ma che amarezza quegli 86 giorni agli arresti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sanremo, 22 luglio 2024 - Alberto Mura – per tutta Italia ilin, la sua foto mentre timbra il cartellino scamiciato aveva fatto il giro di mezzo mondo - hain. Illegittimo il licenziamento per l’ex vigile di Sanremo, aveva già sentenziato la Corte d’appello. Ma il Comune aveva presentato comunque ricorso. Che ha perso. Abbiamo sentito Mura al telefono. Come ha accolto la notizia? “Me l’aspettavo, come tutti. Non poteva che finire così. Dopo la sentenza della Corte d’appello di Genova, immediatamente esecutiva, era arrivata la lettera di reintegro. Il Comune era obbligato a riassumermi. E a risarcirmi”.Circa, finora. “Ho chiesto come sono arrivati a questo conto, ha mandato diverse Pec. Nessuno mi ha ancora risposto. Vedremo”. A suo tempo aveva rifiutato il reintegro. “Ho detto di no, non m’interessa più.