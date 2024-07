I 12 migliori film drammatici di Adam Sandler la classifica

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli comici income “Una mamma per amica”, “Il cantante di matrimoni” e “Big Daddy”. Tuttavia, la sua carriera di oltre quattro decenni ha dimostrato cheè un attore versatile, capace di interpretare ruoliche suscitano emozioni intense. Ecco unadei suoi. 12. Bulletproof (1996) Pomodori Marci: 8% IMDb: 5.8/10 Metacritic: 30% Un tentativo didi diventare una star d’azione che non ha avuto successo. “Bulletproof” vedeinterpretare Moses, un uomo che deve testimoniare contro il suo ex capo criminale. Nonostante ilnon sia stato ben accolto, la chimica trae Damon Wayans è notevole. 11. Spaceman (2023) Pomodori Marci: 50% IMDb: 5.