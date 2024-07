Gli epurati di Thiago Motta | lui non li vuole la Juventus deve trovare una soluzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladiparte dalle certezze che, dopo le convocazioni per la tournée in Germania, sono diventate ancora più chiare e definite. Basta scorrere la lista per notare delle assenze illustri, senza considerare subito Danilo, Bremer e il neoacquisto Douglas Luiz, che godono di un supplemento di vacanze. E se anche Chiesa (per cui si valutano offerte) ha un permesso speciale per la luna di miele, o Szczcesny e McKennie possono ancora riposare dopo le fatiche con le rispettive nazionali (ma anche loro sono cedibili, con il portiere in trattativa con il Monza), un po’ diversa è la situazione per gli altri giocatori esclusi. Anzi,, chi ha esclusoPrima di tutto, i nomi: non rientrano nella lista Kostic, Milik, Rugani, Arthur, Huijsen e De Sciglio. I primi tre devono ancora recuperare da un infortunio ma sono considerati sacrificabili.