Giuliana muore a 40 anni per una cena con le amiche Un caso del verme killer nel sushi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una donna di 40Faraci, originaria di Alcara Li Fusi e morta a Sant’Agata, nel Messinese, ha avuto un malore ed è deceduta dopo avertocon le. Le donne avevanoto insieme in un ristorante a Capo D’Orlando. La vittima avrebbe avuto diarrea, vomito e febbre ed è morta dopo il ricovero all’ospedale di Sant’Agata. Le altre ospiti del ristorante non avrebbero avuto alcun sintomo. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo di indagine la Procura della Repubblica di Patti che ha sequestrato la salma in attesa dell’autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.Leggi anche: Tragedia in Sicilia, Salvatore Spotoa 13mentre fa il bagno con la sorellina “Siamo devastati dal dolore” “Siamo increduli e devastati dal dolore”, ha scritto su Facebook il primo cittadino: “Caraci hai lasciati troppo presto.