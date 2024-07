Francesco a 94 anni è il tifoso da record | Il Perugia riesce a farmi sentire giovane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non ha mai smesso di tifare. Quando la squadra giocava al Santa Giuliana,Giannoni prendeva per mano il figlio Claudio e insieme salivano sugli spalti per vedere la partita. Di stagioni, da allora, ne sono passate tante. Oggi ildaha 94, ma quella passione per il Grifo è rimasta intatta, attraversando il tempo. "Solo che adesso - spiega il figlio - sono io a tenergli la mano e ad accompagnarlo al Curi. La fede calcistica me l’ha trasmessa lui". La sua presenza - con il cappellino rosso in testa - è uno dei punti fermi della giornata allo stadio anche per chi con lui condivide il settore. L’anno scorso, nel campionato di serie C, non si è perso una partita in casa. "Non molla mai. Anche quando giochiamo in trasferta condividiamo ansie ed esultanze", la testimonianza.