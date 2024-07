Francesca Pascale | età ex divorzio dove vive Tutto su di lei

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un periodo particolarmente intenso per. Cosa sappiamo dell’ex compagna di Silvio Berlusconi? 39 anni lo scorso 15 luglio. Ma non è questa la notizia più importante di questo mese per. La fine di un amore che si pensava potesse essere eterno o, comunque, molto più duraturo. Ecco cosa sappiamo sull’ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi recentemente tornata single. L’ex compagna di Silvio Berlusconi,foto: Ansa – (notizie.com)Nata il 15 luglio del 1985 a Napoli, lei che di Napoli è stata anche consigliera provinciale dal 2009 al 2012. Ovviamente, gran parte della sua notorietà è data dalla sua relazione intrattenuta, alcuni anni fa, prima dell’avvento di Marta Fascina, con l’allora primo ministro italiano, Silvio Berlusconi, scomparso poco più di un anno fa.