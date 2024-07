Formazioni ufficiali Inter-Pergolettese | amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ledi, valida comeestiva pre-campionato per i nerazzurri. Nuovo test in quel di Appiano Gentile per i ragazzi di Simone Inzaghi, reduce dal primo impegno contro il Lugano. I campioni d’Italia in carica sfidano la formazione di Crema, che milita in Serie C. Calcio d’inizio alle ore 18:30. LEDI(3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 7 Zielinski, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 24 Salcedo, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Cocchi, 55 Motta, 57 Quieto, 58 Stante, 59 Topalovic, 60 Zarate. Allenatore: Simone Inzaghi.(3-5-2): 1 Raimondi; 2 Tonoli, 6 Lambrughi, 3 Olivieri; 5 Bignami, 8 Jaouhari, 4 Arini, 10 Careccia, 9 Cerasani; 7 Piu, 11 Anelli.