Farmaci sulla governance trasparente si gioca la sopravvivenza del Ssn e dello Stato intero

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lae pubblicadella risorsa farmaco nel suo complesso (legali edroghe) è oggi, al principio del terzo millennio, diventata una priorità assoluta e una questione di sicurezza nazionale ed europea. Mentre il Procuratore Gratteri al TG1 rendeva noto a tutti gli italiani che la sola ‘ndrangheta in Europa con un quasi monopolio nel commercio della cocaina ha ormai raggiunto la incredibile cifra di circa 56 miliardi di incasso (cash!) all’anno, la Commissione europea di Ursula von der Leyen veniva contemporaneamente condannata dalla Corte Ue per mancata trasparenza nella gestione miliardaria del pubblico denaro in occasione delle trattative per l’acquisto dei vaccini contro il Covid-19.