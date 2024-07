Emmy Awards 2024 nominati | da The Bear a The Crown i candidati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono state recentemente rese note le candidature degli, gli Oscar televisivi statunitensi. A fare incetta dion sono le serie Sh?gun e The, entrambe targate Disney+, rispettivamente a quota 25 e 23 candidature. Di seguito, tutti i. Si terrà nella notte tra il 15 settembre e il 16 settembre la cerimonia di premiazione degli. Nell’attesa, Tony Hale e Sheryl Lee Ralph hanno reso note le candidature, basate sulle scelte dei circa 24 mila membri dell’Academy of Television Arts & Sciences, che hanno riservato diverse sorprese. In vetta tra i titoli piùspicca la seconda stagione di The, con Jeremy Allen White, che, grazie alle 23on conseguite, è divenuta la serie comica con più candidature in una sola edizione, battendo il record precedentemente detenuto da 30 Rock dal 2009, con 22on.