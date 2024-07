Dalla fasti della ‘Enjoy city il Ferragosto targato Nargi è low cost

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Lo scorso anni proprio in questi giorni in città era già partito il conto alla rovescia per il primo e attesissimo concerto di anteprima dell' "Avellino Summer Fest", la mastodontica estate che per anni è stata un must dell'amministrazione guidata dall'ex sindaco Gianluca Festa, oggi agli arresti domiciliari. Del resto la tradizione cittadina vuole che gli eventi di svago delcittadino partissero in concomitanza con le sentite celebrazioni religiose che prendono il via nel giorno di Sant'Anna, il 26 luglio, con l'Alzata del Pannetto. Per quella data, giorno in più o giorno in meno, le stradecittà sono sempre state addobbate ( a parte qualche rara eccezione) con luminarie e tutto quanto potesse ricreare lo spirito di festa non solo per gli avellinesi, ma per la provincia tutta.