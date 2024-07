Che cos’è l’endorsement?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nelle ultime ore la rinuncia alle prossime presidenziali da parte di Joe Biden è la notizia da copertina. Contestualmente alla sua defezione, si è parlato del suo endorsement nei confronti della vice-presidente, Kamala Harris. Un sostegno che non vuol dire in automatico che sarà la candidata democratica alla Casa Bianca, ma che ha comunque un valore importante. E lo dimostra il boom di donazioni che stanno arrivando alle casse dei Dem. Ma cosa vuol dire endorsement? Il significato originale della parola inglese è “girata”, ovvero quando si gira un assegno e lo si firma per approvarlo. Si usa anche quando si parla di autorizzazione da parte delle compagnie aeree a utilizzare un biglietto di una compagnia aerea in sostituzione di un biglietto rilasciato da un’altra.