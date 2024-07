Calciomercato Empoli ufficiale il ritorno di Viti | la formula del trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’studia le strategie per la prossima stagione con l’obiettivo di raggiungere la salvezza in Serie A. Il club ha definito unimportante: Mattia. “Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’OGC Nice per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Mattia”, si legge sul sito. Chi è MattiaMattiaè un difensore italiano nato a Borgo San Lorenzo il 24 gennaio 2002. Muove i primi passi nel Ponte a Greve e nell’Audace Legnaia per poi passare all’nel 2010. Mattia è uno dei prodotti cresciuti nel settore giovanile azzurro. Il suo percorso, infatti, si sviluppa fino alla prima squadra, quando il 30 settembre 2020 fa l’esordio nel match di Coppa Italia contro il Renate.