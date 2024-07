Balene Paul Watson Sea Shepherd arrestato in Groenlandia su mandato di Tokyo Rischia l’estradizione in Giappone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 - Durante una sosta in, durante una missione per intercettare la nuova balenierase Kangei Maru nel Pacifico settentrionale, l'ambientalista, fondatore di Sea, è stato. A chiedere l'arresto dell'attivista, da anni impegnato contro la caccia alle, è stato ilche ha emesso uninternazionale. La polizia groenlandese ha confermato che, tra l'altro uno dei cofondatori di Greenpeace, è stato fermato dopo essere sbarcato a Nuuk sulla nave JohnDeJoria. Canadian-American eco-warriorhas been arrested on his ship, in Nuuk #Greenland ?? today. Source: Facebook pic.twitter.