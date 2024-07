Atripalda | Evade di domiciliari arrestato 31enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sabato pomeriggio i Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto un, ritenuto responsabile di “Evasione”. Il giovane, ristretto presso una comunità terapeutica in provincia di Caserta, è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione durante un normale servizio di perlustrazione svolto dai Carabinieri nella città del Sabato. Su diposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, ilè stato associato alla Casa Circondariale di Avellino. Nota stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodiproviene da Punto! - Il web magazine.